Брата депутата Госдумы Делимханова допросят по делу Немцова

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Бывшего командира батальона "Север", брата депутата Госдумы Адама Делимханова Алибека допросят по делу об убийстве Бориса Немцова. Как сообщили в Московском окружном суде, допрос состоится на следующей неделе. Делимханов явился на допрос в среду, однако сообщил суду о плохом самочувствии.

На следующей неделе состоится допрос бывшего командира батальона "Север" Алибека Делимханова по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Московского окружного суда.

Делимханов явился в суд для допроса в среду, однако сообщил о плохом самочувствии и попросил об отсрочке. Его просьба была удовлетворена и он получил повестку о явке на заседание на следующей неделе. Суд, тем временем, приступил к исследованию письменных материалов дела.

Бориса Немцова убили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года. Семья политика считает заказчиком преступления заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева. Его, как и Делимханова, вызывали в суд на допрос по делу об убийстве, однако Геремеев на заседание не явился.

Следствие считает заказчиком и организатором убийства политика бывшего офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова. Ему предъявлено заочное обвинение. С 15 ноября 2015 года Мухудинов находится в международном розыске.

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