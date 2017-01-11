Минобороны обвинило США в скрытности при проведении операций в САР

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Международная коалиция во главе с США пытается действовать скрытно в Сирии. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, американские коллеги "не любят" уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, что позволяет им уходить от ответственности за гибель мирных жителей.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что коалиция во главе с США пытается действовать скрытно в Сирии, передает ТАСС.

По его словам, американские коллеги "не любят" уведомлять о планах боевого применения своих самолетов. Они обозначают только период времени и примерный район, но не конкретные типы самолетов и их принадлежность, заявил генерал.

Конашенков утверждает, что это позволяет США уходить от ответственности за гибель мирных жителей и уничтожение мирных объектов. В частности, он напомнил о бомбардировке в октябре 2016 года курдского села Хасаджек, повлекшую гибель мирных жителей, а также атаку 3 января 2017 года в провинции Идлиб, когда погибли более 20 мирных жителей.

Представителей США "зачастую просто нельзя найти на другой стороне горячей линии в Катаре, предназначенной для обсуждения и решения спорных вопросов". "Возможно, если бы они эту линию использовали чаще и по назначению, командующему 380-м экспедиционным крылом ВВС США не пришлось бы выдумывать несуществующие проблемы в интервью The Wall Street Journal", - заключил Конашенков.

Так он прокомментировал заявления газете The Wall Street Journal американского генерала Чарльза Коркорана об "опасных сближениях" российской авиации в Сирии с американскими самолетами.

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