В Москве азиаты отобрали у африканца деньги и духи

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В столице двое приезжих из Средней Азии ограбили африканца. У мужчины отобрали золотую цепочку, два флакона духов, одежду, деньги и мобильный телефон.

В Москве арестованы двое приезжих, которые напали на 43-летнего уроженца одной из стран Западной Африки и ограбили его, передает "ТВ Центр".

Всё началось с конфликта в маршрутке. Словесная перепалка между африканцем и двумя незнакомцами уже на улице переросла в драку. В результате у мужчины отобрали золотую цепочку, два флакона духов, одежду, деньги и мобильный телефон. Уже в полиции на ломаном русском, но в красках, пострадавший рассказал, что же произошло.

Нападавшими оказались двое приезжих из Средней Азии, которые в отличие от африканца позабыли русский язык напрочь. Поэтому на вопросы полицейских лишь удивлялись. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

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