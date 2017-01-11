Два человека задержаны по делу об отравлении газом в Подольске

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В Подольске от утечки газа погибли три человека, ещё восемь госпитализированы. Инженер и мастер фирмы, которая по документам отвечала за техническое состояние вентиляции и дымоходов в доме, задержаны.

Пока газовики на месте обследовали каждый сантиметр труб в пострадавшем доме, следователи изучали всю техническую документацию. Известно, что отравились жильцы газом. Только каким - угарным или бытовым - до сих не понятно. В крови пострадавших продуктов горения не обнаружено. Однако коммунальщики уверяют, что утечки газа бытового не было, передает "ТВ Центр".

"Скорее всего, это не полное сгорание газа. Скорее всего, отравление угарным газом. Потому, что когда прибыла аварийная служба, сделали замеры газа, утечки газа не было. А вот то, что гибель на первом этаже и на втором этаже, мы думаем, что это неисправность дымовых каналов или венканалов. Тяга не была такой достаточной, чтобы угарные газы отходили", - сообщил директор филиала ГУП МО "Мособлгаз" "Подольскмежрайгаз" Сергей Манухин.

В ванных комнатах этого дома установлены газовые колонки. Пламя нагревает бак с водой. Продукты горения при этом поступают в специальную вентиляционную шахту, оттуда на улицу. Однако система, по всей видимости, была неисправна.

"Обязанность проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов вышеуказанного дома была возложена на ООО "ППС ТеХ". В соответствии с требованиями действующего законодательства обследование дымоходов должно осуществляться не реже одного раза в квартал, а вентиляционного канала - один раз в год. Однако надлежащего осмотра вентиляционного канала и дымоходов на протяжении длительного времени ответственными лицами указанной организации не осуществлялось", - отметила старший помощник руководителя СКР по Московской области Елена Фокина.

Вместо этого специалисты штамповали акты. В квартиры проверяющих якобы не пускали. В офисе компании уже провели обыски. Задержаны инженер и мастер организации. Уголовное дело возбудили еще накануне по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дом 1953 года постройки, капитальный ремонт ни разу не проводили. Запах газа жильцы почувствовали еще утром.

Прибывшие после сообщения жильцов специалисты обнаружили троих погибших. Пять человек, среди них трое детей, до сих пор находятся в местной больнице. Жители дома уже вернулись в квартиры. Однако, за свою безопасность по-прежнему переживают. В воздухе то и дело чувствуется запах газа, утечки которого вроде как и не было, хотя жаловались люди регулярно.

"Вызвали газ, газовую службу. Они приехали, поводили своим прибором, говорят утечки газа нет", - пожаловалась местная жительница Ирина Грачёва.

"С 2011 года никаких жалоб не было. Были легкие утечки на запах газа в подъезде, на улице, это ни о чем не говорит. Совершенно не характерные заявки не относятся к этому", - заявила заместитель главного инженера "Мособлгаза" Наталья Рябова.

Иными словами, заявок - нет, газовое оборудование - исправно, а все проблемы жильцов надуманы. Среди задержанных только специалисты эксплуатирующей организации ООО "ППС ТеХ". В четверг Подольский городской суд должен избрать им меру пресечения.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Владимир Черных, "ТВ Центр".