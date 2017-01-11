Новогодние праздники в столице в целом прошли без происшествий

Теги: Москва собянин праздник новый год

Москва подводит итоги прошедших новогодних праздников. Столичные мероприятия на Новый год и Рождество посетили более 11 миллионов человек. На заседании президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех, кто организовывал праздник, а также обеспечивал его безопасность.

На первом в новом году заседании президиума правительства Москвы традиционно подводят итоги новогодних праздников. И сегодня действительно есть, чем похвастаться. Война с оливье и шампанским, как шутливо называли план по созданию интересных городских мероприятий, выиграна. С 31 декабря по 8 января городские площадки посетили 11 миллионов человек, передает "ТВ Центр".

"На многих площадках была развернута масштабная культурная программа. Во-вторых, правоохранительными органами - МВД, ГИБДД, Росгвардии, МЧС - был обеспечен порядок на городских улицах. В-третьих, столица была по-праздничному украшена", - заявил мэр Сергей Собянин.

Более 400 праздничных площадок только в новогоднюю ночь посетили около трёх миллионов москвичей и гостей столицы. Новогоднее настроение создавала целая армия артистов - более полутора тысяч человек. В полную силу работали парки и катки, музеи и кинотеатры не только в центре, но и по всему городу. Для маленьких горожан провели 28 ёлок префектов. Ёлка мэра в этом году прошла на нескольких площадках.

"Мы провели елку мэра специально в Морозовской больнице, ребят с тяжелыми формами заболевания, это дало очень большой резонанс. Это была хорошая отдача для ребят, которые по объективным причинам не могли принять участие в елке мэра в Гостином дворе или в Кремлевской елке. Кроме того, еще 1800 новогодних подарков мы вручили ребятам в разных больницах, кто в тот момент находился на стационарном лечении", - сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Те, кто смог погулять по городу, увидели Москву в праздничном наряде. Более 11 тысяч лампочек создавали новогоднюю иллюминацию. Подсветили даже вагоны метро и наземный общественный транспорт, который впервые за 80 лет в ночь с 31 декабря на 1 января работал без перерыва. И оказался крайне популярен. За 12 часов - более полумиллиона пассажиров, что в 10 раз больше прошлогодних показателей.

Аномально сильные морозы - с 6 января столбики термометров показывали рекордные за последние 70 лет минус 30 - не только не помешали желающим отдохнуть на свежем воздухе, но и не стали проблемой для жилищно-коммунальных служб города. Все работали в штатном режиме. На объектах теплоснабжения не произошло ни одной аварии. В квартирах москвичей было тепло. И даже не пришлось использовать резервные запасы топлива. Помехой не стали даже выпавшие уже к 8 января 19 сантиметров снега.

С 3 января в местах массового скопления граждан и на опасных участках автомобильных дорог выставили 15 пунктов обогрева и столько же полевых кухонь. В 8 раз их количество увеличили в самую холодную Рождественскую ночь и организовали дежурство возле столичных храмов. Безопасность во время новогодних праздников обеспечивали 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Гвоздем новогодней ночи стал, конечно, праздничный салют - один из самых красочных у ушедшем году.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".