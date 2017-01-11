Путин обозначил задачи российских прокуроров

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Владимир Путин в среду принял участие в заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры. По словам президента, сотрудники надзорного ведомства должны держать под особым контролем соблюдение трудового и социального законодательства и оперативно реагировать на случаи нарушения прав граждан.

Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с наступающим профессиональным праздником, который отмечается в четверг. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В среду президент принял участие в торжественном заседании, которое посвящено юбилею российского надзорного ведомства. Оно было основано 295 лет назад. Глава государства обозначил ряд приоритетных задач в работе прокуроров - это контроль в сфере трудового и социального законодательства, незамедлительная реакция на любые нарушения прав граждан, в том числе и тех, кто находится в заключении.

Был поднят вопрос и борьбы с коррупцией. По словам Владимира Путина, за последний год прокуратурой выявлено свыше 150 тысяч нарушений, связанных с исполнением государственного и муниципального контроля.

"Добросовестный честный прозрачный бизнес должен быть надежно защищен со стороны государства. В том числе от необоснованных проверок и иного давления. Этой сфере нужно и впредь уделять повышенное внимание. Еще одно крайне важное направление вашей деятельности - это противодействие коррупции. Рассчитываю на самое активное экспертное участие Генпрокуратуры в совершенствовании антикоррупционного законодательства", - заявил Владимир Путин.