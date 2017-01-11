В МОК озвучили условия участия России в Олимпиаде-2018

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Участие российской сборной в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет зависеть от итогов расследования двух организаций. В пресс-службе МОК подчеркнули, что эти комиссии дадут шанс быть услышанными всем сторонам, после чего комитет примет все необходимые меры и санкции.

Участие российской сборной в олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане зависит от выводов двух созданных Международным олимпийским комитетом комиссий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Что касается зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, МОК для координации действий были созданы две комиссии. Они будут соблюдать процедуру и дадут возможность всем сторонам шанс быть услышанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции", - заявили в международной организации.

В начале года бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выразил мнение, что всю российскую сборную необходимо отстранить от ОИ-2018 в случае, если подтвердится информация об употреблении допинга российскими спортсменами.

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