В Москве назвали условие снятия санкций с нового главы МИД Канады

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Снятие санкций с нового главы МИД Канады Христи Фриланд возможно только на условиях "взаимности и зеркальности". Как отметил источник в МИД России, ограничительные меры не помешают официальным лицам контактировать с Фриланд. Канадка украинского происхождения находится в черном списке с 2014 года.

Новому министру иностранных дел Канады Христи Фриланд запрещен въезд в Россию, однако это не помешает ей встречаться с российскими официальными лицами на международных форумах. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил источник в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Фриланд находится в черном списке с 2014 года. Она была внесена в него в качестве ответной меры после того, как Оттава ввела ограничения в адрес Москвы.

Источник агентства подчеркнул, что в Москве готовы к взаимодействию с Канадой и налаживанию отношений с этой страной, однако вопрос исключения Фриланд из санкционного списка находится в прямой зависимости от "взаимности и зеркальности".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 января назначил министра международной торговли Христи Фриланд главой МИД страны. До прихода в политику в 2013 году она занималась журналистикой.

У Фриланд по матери украинские корни. Она известна своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с Россией и конфликтом на Донбассе. В ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года она обещала избирателям, что приложит все силы, чтобы принять канадскую версию "списка Магнитского".

Сотрудничество между Канадой и Россией было приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера.

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