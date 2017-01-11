Ученые предложили разделять лекарства на мужские и женские

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Медикаментозные препараты по-разному воздействуют на мужчин и женщин, поэтому их нужно разрабатывать отдельно. К таким выводам пришли американские исследователи.

Лекарства нужно разрабатывать отдельно в зависимости от пола пациента, поскольку воздействие препаратов на мужской и женский организм разное. Это установили американские ученые. Разработка раздельных видов медикаментов поможет повысить эффективность их применения, пишет "Русская планета".

В частности, речь идет об антидепрессантах и обезболивающих.