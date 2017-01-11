Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Саратове

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Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву обсудить с губернатором Саратовской области вопросы оказания помощи пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом президент сообщил в ходе заседания правительства в среду. В результате взрыва пострадали 10 человек.

Владимир Путин провел совещание с членами правительства, передает "ТВ Центр". В первую очередь президент поручил Дмитрию Медведеву проконтролировать, как оказана помощь пострадавшим во время взрыва бытового газа в Саратове. Также глава государства поинтересовался, как региональные власти, а также коммунальные службы по всей стране и спасатели МЧС справляются с пиком зимних холодов.

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме произошел в Саратове в среду днем. Пострадали десять человек. Погибших нет. По последним данным, серьезно пострадали две квартиры, но обрушения перегородок в доме не произошло.