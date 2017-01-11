Видео освобождения москвича, которого насильно лечили от алкоголизма

Теги: полиция наркотики Происшествие росгвардия

В Сети появилась видеозапись задержания сектантов, принудительно лечивших людей от наркотической и алкогольной зависимости. Своеобразный "центр реабилитации на дому", названный "Возрождение", располагался в одной из квартир 12-этажного дома в районе Чертаново в Москве. Во время операции были освобождены семеро пленников.

Бойцы Росгвардии освободили 39-летнего мужчину, которого сектанты незаконно удерживали в одном из жилых домов на Кировоградской улице в Москве. Вместе с ним были обнаружены еще шестеро пленников, пишет "Ридус". Видео задержания стало доступно в интернете.

О том, что людей держат под замком в квартире, 7 января участковому уполномоченному полиции ОМВД России по району Чертаново Северное сообщила местная жительница. По ее словам, она обнаружила за окном на кухне висящую на нитке свернутую записку. В ней сообщалось, что мужчину незаконно удерживают в квартире, а еще у него отобрали документы и доступ к телефону.

Операцию по спасению провели бойцы Росгвардии совместно с полицейскими УВД по ЮАО. Ворвавшись в квартиру, они обнаружили изможденных пленников в возрасте от 22 до 41 года. Удерживаемые в квартире люди рассказали, что это помещение является частным реабилитационным центром "Возрождение", в который их якобы сдали родственники. Он действует здесь уже как минимум два года.

В результате сотрудники ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы мужчины. Кроме того, задержаны двое подозреваемых в организации незаконного "центра реабилитации наркоманов на дому". Это 44-летний и 37-летний жители столицы. Задержанным грозит пять лет тюрьмы.