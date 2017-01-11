Сбивший пешехода водитель Mercedes заочно арестован судом

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Водитель Mercedes, сбивший пешехода в центре Москвы, заочно арестован Тверским районным судом столицы. Ранее сообщалось, что полиция установила личность злоумышленника и в настоящее время ведется его розыск.

Тверской суд города Москвы заочно арестовал водителя автомобиля Mercedes, который 13 декабря прошлого года насмерть сбил пешехода на улице Бауманская и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей управления МВД по столице Андрея Князева.

"На основании ходатайства следователя ГСУ столичной полиции Тверским районным судом Москвы в отношении водителя автомобиля Mercedes, совершившего наезд на пешехода, а затем скрывшегося с места ДТП, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Князев.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность злоумышленника. Он был объявлен в федеральный розыск.

Автоавария произошла 13 декабря. Водитель Mercedes наехал на пешехода, после чего скрылся. От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте.

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