На Москву в ближайшие дни обрушатся снегопады

Теги: снег москва Погода

Жителей столицы в ближайшие дни ожидают снегопады. За несколько дней в городе выпадет 80% месячной нормы осадков.

В четверг в Москву вернутся снегопады. По данным Росгидромета, снег будет идти до утра понедельника. В общей сложности за несколько суток в городе выпадет до 33 миллиметров осадков, что составит почти 80% месячной нормы, передает ТАСС.

Снегопад в столицу принесет атлантический циклон. Самые сильные осадки ожидаются в выходные - за день субботы и ночь воскресенья может выпасть до 13 миллиметров снега.