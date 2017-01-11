Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье

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Побои, совершенные в семье впервые, будут наказываться согласно Кодексу об административных правонарушениях, а не Уголовному кодексу. Законопроект о декриминализации статьи "Побои" в среду одобрили депутаты Госдумы.

Депутаты Госдумы декриминализировали побои в семье. Законопроект, который переводит первичный случай домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, принят на первом заседании весенней сессии.

Согласно действующему уголовному законодательству, под "побоями" подразумеваются действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к легкому вреду здоровью. Речь идет о ссадинах и синяках, отмечает "Интерфакс". При этом побои в семье подпадали под действие Уголовного кодекса, тогда как побои вне семьи — под действие Кодекса об административных правонарушениях.

Депутаты подчеркивают, что за повторные побои ответственность будет наступать уже по уголовному законодательству.

Комментируя принятие законопроекта один из его авторов, член Совета Федерации Елена Мизулина заметила, что побои — это "насилие без вреда здоровью и даже насилие без насилия".

"Для возбуждения уголовного преследования достаточно только заявления потерпевшего, то есть, например, ребенка, или соседа, или даже анонимного сообщения. Именно в том, с какой легкостью может возбуждаться уголовное дело, когда ни медицинские справки не нужны, ни экспертизы, и есть опасность этой статьи", - приводит ее слова агентство "Москва".