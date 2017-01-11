В деле об отравлении "Боярышником" появился новый фигурант

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Начальник отдела полиции УМВД по Иркутску Денис Черемисин стал фигурантом уголовного дела о массовом отравлении концентратом "Боярышник". По данным Следственного комитета, подозреваемый не организовал должным образом работу участковых, в результате чего стала возможной реализация спиртосодержащей продукции.

Начальник отдела полиции №4 УМВД России по Иркутску Денис Черемисин стал фигурантом уголовного дела об отравлении "Боярышником". Об этом сообщила исполняющая обязанности официального представителя Следственного комитета Светлана Петренко.

В отношении Черемисина возбуждено уголовное дело о халатности. По версии следствия, начальник не смог должным образом организовать работу участковых на территории, обслуживаемой его отделом.

"В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртсодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн "Боярышник", - сообщила Петренко.

В настоящее время Черемисин задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По последним данным, из 123 человек, госпитализированных с признаками отравления метанолом, скончались 77. Трое пострадавших остаются в больницах.

В рамках расследования уголовного дела предъявлены обвинения всем 22 задержанным ранее лицам. Восемь фигурантов дела арестованы, девять - находятся под домашним арестом, еще пятеро - под подпиской о невыезде.

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