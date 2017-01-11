Теги: Политика разведка трамп россия

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о якобы имеющемся у России компромате против него, заявил, что не имеет ничего общего с Россией. По его словам, оппоненты пытаются принизить его победу на выборах поддельными новостями.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего общего с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

"Россия никогда не пыталась мной манипулировать. У меня нет ничего общего с Россией – ни сделок, ни одолжений, ничего", - говорится в сообщении.

Он отметил, что победил на выборах легко, и это подтверждает большие изменения в обществе, поэтому "жуликоватые оппоненты" пытаются принизить значение его победы на выборах поддельными новостями. Трамп назвал "плачевным" такое положение.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

"Разведслужбам вообще не следовало допускать "утечку" таких фальшивых новостей. Это последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?", - написал Трамп.

Читайте также:

У Кремля нет компромата на Трампа и Клинтон

Экс-глава ФСБ опроверг наличие компромата на Трампа

WikiLeaks не согласился с подлинностью досье о компромате на Трампа