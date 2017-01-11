16:11, 11 января 2017

Трамп заявил, что не имеет ничего общего с Россией

Теги:  Политика  разведка  трамп  россия

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о якобы имеющемся у России компромате против него, заявил, что не имеет ничего общего с Россией. По его словам, оппоненты пытаются принизить его победу на выборах поддельными новостями.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего общего с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия никогда не пыталась мной манипулировать. У меня нет ничего общего с Россией – ни сделок, ни одолжений, ничего", - говорится в сообщении.

Он отметил, что победил на выборах легко, и это подтверждает большие изменения в обществе, поэтому "жуликоватые оппоненты" пытаются принизить значение его победы на выборах поддельными новостями. Трамп назвал "плачевным" такое положение.

"Разведслужбам вообще не следовало допускать "утечку" таких фальшивых новостей. Это последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?", - написал Трамп. 

Читайте также:

У Кремля нет компромата на Трампа и Клинтон

Экс-глава ФСБ опроверг наличие компромата на Трампа

WikiLeaks не согласился с подлинностью досье о компромате на Трампа

Другие новости

В других СМИ