Глава Минздрава заявила о возможном росте заболеваемости гриппом

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В настоящее время Россия находится на пике заболеваемости гриппом. По данным главы Минздрава, в скором времени распространение этого вируса может возрасти. Вероника Скворцова добавила, что несмотря на это, медики всех регионов нашей страны готовились к подобной ситуации.

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что заболеваемость гриппом в нашей стране находится на пике и может еще возрасти. "В этом сезоне динамика заболеваемости отличается от прошлогодней. Мы сейчас находимся в пике, он не снижается пока, и возможно даже некоторое нарастание заболеваемости в течение второй половины января с переходом на февраль", - приводит слова Скворцовой "Интерфакс".

По ее словам, медики готовились к этой ситуации с сентября. Скворцова добавила, что эта информация не стала новостью ни для одного региона в России.

Кроме того, глава Минздрава ожидает, что в этом сезоне число осложнений и летальных исходов от заболеваний гриппом будет значительно ниже, чем в предыдущем году.

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