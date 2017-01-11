Теги: Москва собянин метро

Сергей Собянин поддержал идею о переходе метро на круглосуточный режим работы в большие праздники. Он сообщил об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин поддержал идею круглосуточной работы метро по большим праздникам. Об этом сообщает сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. "В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам с традиционными ночными гуляниями", – сказал Собянин.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в своем докладе рассказал, что сбоев в работе городского общественного транспорта в столице в Новый год не зафиксировано.

Глава дептранса города напомнил, что впервые за более чем 80-летнюю историю Московского метрополитена поезда ходили всю ночь с 31 декабря на 1 января без остановки. Также круглосуточно в новогоднюю ночь работало Московское центральное кольцо и 153 маршрута наземного городского транспорта. В ночь с 31 декабря на 1 января общественным транспортом города воспользовались более 500 тыс. пассажиров. Это в 10 раз больше, чем годом ранее.