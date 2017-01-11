Топилин анонсировал индексацию страховых пенсий на 5,4% с 1 февраля

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С 1 февраля 2017 года в России будет проведена индексация страховых пенсий на 5,4%, на уровне инфляции 2016 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Также он отметил, что Пенсионный фонд рассчитывает в январе завершить единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что с 1 февраля будет проведена индексация страховых пенсий на 5,4%, на уровне инфляции 2016 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем, министр подчеркнул, что с 1 февраля также на 5,4% будут проиндексированы все социальные выплаты. Речь идет о детских пособиях, выплатах ветеранам войны, инвалидам. Топилин добавил, что вторая индексация пенсий состоится с 1 апреля. По его словам, она очень небольшая. Глава Минтруда добавил, что общая индексация составит 5,8%.

Также он подчеркнул, что Пенсионный фонд страны рассчитывает завершить единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в январе. По его словам, у правительства есть все необходимые ресурсы для соцвыплат в 2017-2018 годах. "Вчера (10 января, - прим. ред.) казначейство перечислило средства на счета Пенсионного фонда и Пенсионный фонд уже начал расчеты с банками. Вчера четыре миллиона пенсионеров получили по пять тысяч на свои счета в банковской системе", - подчеркнул Топилин.

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