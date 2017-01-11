В Петербурге арестован обвиняемый в убийстве мужчины в метро

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Мужчина, обвиняемый в столкновении пассажира под поезд петербургского метро, арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на станции метрополитена "Площадь Александра Невского". Предполагаемый преступник отправлен под арест на два месяца, передает "Интерфакс".

Подозреваемый задержан в среду. Уголовное дело по статье "Убийство" было возбуждено днем ранее.

Во вторник на платформе станции метро "Площадь Александра Невского" между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Спасти пострадавшего не удалось.

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