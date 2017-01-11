Военный самолет США провел разведку у границ Калининградской области

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Стратегический разведывательный самолет США в среду приблизился к рубежам России. Инцидент произошел на границе Калининградской области. Отмечается, что российским самолетам Су-27 пришлось подниматься в небо для его перехвата.

Самолет Военно-воздушных сил США RC-135W приблизился к границам Калининградской области для выполнения оперативного задания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные сайты.

Отмечается, что военный самолет вылетел с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании и длительное время вел радиотехническую разведку на юге Балтики. Также подчеркивается, что российские истребители Су-27 поднимались в небо, чтобы его перехватить.

Ранее в понедельник сообщалось, что два разведывательных самолета США направлялись к российским границам на севере и юге страны. По данным сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, самолет RC-135W летел в сторону Мурманской области. Другой самолет - P-8A Poseidon двигался в сторону Крыма.

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