В Москве задержали мужчину, ранившего ножом своего ребенка

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Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который ранил ножом своего трехлетнего ребенка, а также избил жену и угрожал прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи. Пострадавший ребенок госпитализирован в одну из столичных больниц.

В Москве задержан мужчина, который ранил ножом своего трехлетнего ребенка, сообщает сайт столичного главка МВД.

"В ходе проверки установлено, что после совместного распития спиртных напитков в квартире на Дубнинской улице в ночь на 11 января между супругами произошел конфликт. В ходе конфликта 41-летний мужчина бросил бытовой нож и случайно попал в руку своему трехлетнему ребенку", - рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Александр Князев.

По его словам, злоумышленник избил жену, а затем угрожал расправой прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи. Именно один из них сообщил в ночь на 11 января в дежурную часть ОМВД России по району Восточное Дегунино об угрозе физической расправы. В результате к месту событий тут же приехал наряд патрульно-постовой службы полиции.

Буйного мужчину удалось задержать. Его доставили в ОМВД России по району Восточное Дегунино для дальнейшего разбирательства. По фактам причинения легкого вреда здоровью, побоев, а также угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц.