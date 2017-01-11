Закон о декриминализации "домашних побоев" прошел первое чтение

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В среду депутаты Госдумы официально открыли весеннюю сессию. На первом в этом году заседании обсудили целый ряд важных законопроектов. Среди них поправки в уголовный кодекс, в том числе о декриминализации семейных побоев, а также законы, касающиеся госконтроля в сфере персональных данных и правового регулирования в интернете. До лета парламентариям предстоит рассмотреть около 150 законопроектов.

Начало работы парламента традиционно открывается гимном страны. Депутаты называют эту весеннюю сессию важнейшим этапом работы Государственной думы седьмого созыва на ближайшие годы, передает "ТВ Центр". Именно сейчас им предстоит заложить все законодательные основы для такого развития страны, которое обозначил президент.

"Одна из важнейших стратегических задач, поставленных главой государства – в ближайшие годы восстановить и обеспечить устойчивость экономического роста страны. Причем, достичь темпов роста выше среднемировых. И сделать это, опираясь на умножение человеческого капитала как главного богатства России", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Государственной думы призвал коллег, принимая ключевые для страны решения, слышать аргументы и возражения общественности. Весенняя сессия Государственной Думы седьмого созыва обещает стать весьма насыщенной. Депутаты намерены рассмотреть более 150 важнейших законопроектов. В приоритете те, которые были внесены в соответствии с посланием президента. Есть и очень резонансные.

Летом был принят закон о декриминализации некоторых статей уголовного кодекса. В разряд административных правонарушений перевели мелкие хищения, невыплату алиментов, побои. От уголовного преследования за побои без вреда для здоровья освободили всех, кроме ближайших родственников. Общественники забили тревогу. Родительские сообщества испугались, что это развяжет руки сторонникам ювенальной юстиции и наказание ребенка, которые некоторые считают вполне традиционным, например, подзатыльник, может стать основанием для тюремного срока и не только.

"Для возбуждения уголовного преследования по статье 116 достаточно только заявления потерпевшего. То есть, например, ребенка, соседа или даже анонимного сообщения. Именно в этой опасности, с какой легкостью может возбуждаться уголовное дело по статье 116, когда ни медицинские справки не нужны, ни экспертизы, и есть опасность этой статьи", - подчеркнула заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

Принятый летом закон о декриминализации некоторых статей уголовного кодекса привел к юридической коллизии: родителю, шлепнувшему собственного малыша, может грозить до двух лет лишения свободы, а вот, например, соседу за то, что он ударит чужого ребенка - штраф. К тому же, если внутрисемейный конфликт будет улажен, уголовное дело прекращено не будет. В среду депутаты решили устранить недоработки.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об отмене уголовной ответственности за семейные побои. Не возражали даже оппозиционные фракции. Но при этом депутаты подчеркнули: это не оправдание нанесения увечий, за них ответственность остается, а наряду с либерализацией законодательства необходимо с помощью государства устранять и причины подобных конфликтов, в числе которых безработица, плохие жилищные условия, недостаток образования.

Лилия Акиньшина, Марк Новогрудский, Александр Терентьев, "ТВ Центр".