В Уфе проверяют поликлинику, где женщина добиралась на рентген ползком

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Шокирующие кадры, снятые в одной из поликлиник Уфы, попали в интернет и вызвали шквал негодования среди пользователей. На видео пожилая женщина со сломанной ногой была вынуждена на четвереньках ползти по лестнице, чтобы попасть в рентген-кабинет. В медучреждении нет пандусов, отсутствуют коляски, и не работает лифт. По факту ненадлежащего оказания медпомощи городская прокуратура начала проверку.

Вот так, одной правой - на левую, прооперированную, ногу наступать категорически нельзя - Татьяна Меленчук медленно, но верно пересчитывала все ступеньки городской поликлиники, передает "ТВ Центр".

Видео снимала дочь. Она из-за проблем с позвоночником помочь матери никак не могла. А подняться было очень нужно. Другого кабинета рентгена в здании нет. В направлении черным по белому обозначен второй этаж.

"Когда у меня ничего не получилось, у меня вообще была истерика. Там, прямо, на лестнице, да. И слезы обиды и слезы горечи. И просто слезы были от своего бессилия. Ну а потом как-то успокоилась и так же, со слезами, поползла наверх", - рассказала пострадавшая Татьяна Меленчук.

На рентген-контроль уфимская пенсионерка ползла минут 20. Это только туда. Столько же обратно. Без передышки. Отдохнуть пыталась. Даже попросила у медсестры стул. Но та отправила пациентку повыше - в кабинет главврача. То есть на третий этаж. При том, что женщине с перебинтованной ногой физические нагрузки запрещены в принципе.

Скандальный ролик посмотрели тысячи пользователей. Среди них и местная прокуратура. Лестницу, всего за сутки ставшую знаменитой, долго искать не пришлось.

"Существенно нарушаются в вашей поликлинике права граждан. Вынуждены подниматься по лестнице чуть ли не на своих же руках. По этому факту прокуратурой района, безусловно, будет дана оценка и самая жесткая. Проведена проверка соответствующая", - заявил прокурор Калининского района Уфы Роберт Аминев.

Почему на второй этаж можно подняться либо на своих двоих, либо ползком, специалисты обещают разобраться. А еще выяснить, где пандусы и как так получилось, что от лифта в поликлинике осталась только шахта.

Руководство медучреждения пока разводит руками - мол, маломобильных граждан здесь не принимают. Все условия для больных созданы. Только в другом здании. "Почему пациентка оказалась здесь, я вам сказать не могу. Мы тоже проводим своё, внутреннее, служебное расследование", - указала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы городской больницы № 13 Уфы Ольга Вихарева.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".