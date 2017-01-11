Российские биатлонисты выиграли "серебро" в эстафете в Рупольдинге

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Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Германии. Первое место заняла команда Норвегии. На третьей строчке финишировала немецкая сборная.

Российские биатлонисты заняли второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщает Championat.com. В составе нашей сборной выступали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

На первом месте финишировала сборная Норвегии. Наша команда завершила гонку с отставанием в 5 секунд от лидера. Третью строчку с отрывом в 23 секунды от норвежцев заняла сборная Германии.

В четверг в Рупольдинге пройдет женская эстафетная гонка. Она начнется в 16:30 по московскому времени.