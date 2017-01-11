"Адмирал Кузнецов" посетил командующий Ливийской национальной армией

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Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", где провел видеоконференцию с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Стороны обсудили борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов". На корабле он в формате видеоконференции обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Также маршалу Хафтару была проведена экскурсия по авианосцу. Кроме того, ему передали партию медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военнослужащих и мирного населения, сообщает "Интерфакс".

6 января Россия начала сокращение группировки Вооруженных сил в Сирии. Первой побережье этой страны покинула корабельная авианесущая группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым", которая полностью выполнила поставленные перед ней задачи.

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