Кандидат в госсекретари США отказал России в праве на Крым

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Выдвинутый Дональдом Трампом на пост главы Госдепа США миллиардер Рекс Тиллерсон заявил, что у России не было законных прав на возвращение Крыма. Также, по его мнению, Соединенные Штаты дали "слабый ответ" на действия Москвы на полуострове.

У России не было законных прав на возвращение Крыма, заявил кандидат на пост главы Госдепа США Рекс Тиллерсон.

"Это был захват территории, которая не являлась их (России – прим. ред.)", - сказал Тиллерсон на слушаниях в сенате, передает "Интерфакс". Кроме того, миллиардер отметил, что Вашингтон дал "слабый ответ" Москве на ее действия в Крыму.

Также он подчеркнул, что Россия представляет опасность, однако не является непредсказуемой в "отстаивании ее собственных интересов". "Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный курс", - сказал он.

Вместе с тем, кандидат на пост госсекретаря прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы могла повлиять на выборы президента США. По его словам, они "вызывают обеспокоенность".

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