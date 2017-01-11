Число пострадавших при взрыве газа в Саратове достигло 11 человек
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В Саратове до 11 человек увеличилось число пострадавших от взрыва бытового газа в многоэтажке. Отмечается, что в настоящее время в больницах находятся девять человек, включая троих детей. Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву проконтролировать, как оказывается помощь пострадавшим.
Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове выросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф. "В результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали 11 человек, девять из них находятся в больницах, включая троих детей. Состояние одного человека оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Ранее говорилось о 10 пострадавших в результате этого происшествия.
В среду на третьем этаже шестиэтажного жилого дома в Саратове произошел взрыв бытового газа. После этого на трех этажах - с третьего по пятый - возник пожар, площадью 250 квадратных метров. Обрушились межэтажные перекрытия между вторым и четвертым этажами. По предварительным данным, повреждены три квартиры, несущие конструкции не пострадали.
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