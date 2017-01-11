Роскосмос назвал вероятную причину аварии "Прогресса"

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Роскосмос рассказал о причине крушения космического грузовика "Прогресс" в начале декабря прошлого года над Тувой. Наиболее вероятной версией является неисправность третьей ступени ракеты-носителя. По данным госкорпорации, авария могла произойти из-за попадания посторонних частиц или нарушения технологии сборки двигателя.

Авария космического грузовика "Прогресс МС-04", который в начале декабря потерпел крушение в Туве, вероятно, произошла из-за неисправности третьей ступени ракеты-носителя. "Наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака "О" третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

По данным госкорпорации, причиной аварии могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса или нарушение технологии сборки двигателя. Отмечается, что дефект, который имел производственный характер, проявился во время полета.

Подчеркивается, что в результате аварии случилось нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля, после которого произошло падение фрагментов ракеты приблизительно в 100 километрах западнее города Кызыл в Республике Тыва.

Грузовой корабль, запущенный 1 декабря с космодрома "Байконур" с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 километров над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на МКС 2,5 тонны грузов.

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