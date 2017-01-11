Трамп: США подвергались кибератакам со стороны России и других стран

Теги: В мире сша хакер трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действительно могла организовать кибератаки на серверы Демократической партии. Тем не менее, он напомнил, что другие государства тоже делают это.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действительно могла организовать кибератаки на Соединенные Штаты. Тем не менее, он напомнил, что другие государства тоже делают это.

"Я думаю, что кибератаки совершались другими странами и другими людьми, не только Россией", - подчеркнул он.

On hacking: "I think we also get hacked by other countries, and other people," in addition to Russia. #TrumpPressConference pic.twitter.com/GlhqmDGPV8 — Vox (@voxdotcom) 11 января 2017 г.

Вместе с тем, он подчеркнул, что примет серьезные меры по защите США от хакерских атак, передает "Интерфакс".

По его словам, американские демократы, пожаловавшиеся на кибератаки на их серверы, сами виновны в произошедшем. Трамп заявил, что демократический национальный комитет оказался "совершенно беззащитен против хакеров". При этом, республиканцы, как рассказал избранный президент США, тоже подвергались кибератакам, однако их защита выстроена лучше и они сумели их отразить.

Также Трамп отметил, что если бы у хакеров была какая-то информация о демократах, то они бы ее уже обнародовали.

Вместе с тем, избранный президент США назвал ложными новостями появившиеся в печати утверждения о том, что на прошедшем в минувшую пятницу спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили его с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб компромата на миллиардера. "Если бы они взломали сервер Национального комитета Республиканской партии, то они бы это уже опубликовали, как это они уже сделали с информацией о Хиллари Клинтон, которая была просто ужасной", - подчеркнул Трамп.

Читайте также:

Госдеп объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России

Песков назвал доклад спецслужб США о кибератаках любительским

В Кремле устали от обвинений в кибератаках