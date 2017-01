Трамп: США подвергались кибератакам со стороны России и других стран

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия действительно могла организовать кибератаки на Соединенные Штаты. Тем не менее, он напомнил, что другие государства тоже делают это.

"Я думаю, что кибератаки совершались другими странами и другими людьми, не только Россией", - подчеркнул он.

On hacking: "I think we also get hacked by other countries, and other people," in addition to Russia. #TrumpPressConference pic.twitter.com/GlhqmDGPV8