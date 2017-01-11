Трамп заявил, что надеется поладить с Путиным

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Избранный президент США Дональд Трамп считает возможным наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке. Однако Трамп признал, что это может у него не получиться.

Избранный президент Дональд Трамп надеется поладить с президентом России Владимиром Путиным. "Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке. По словам Трампа, Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ" (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" – прим. ред.).

В то же время избранный президент вновь опроверг слухи о том, что он зависит от России, так как ведет бизнес с Москвой. "Я не имею никаких кредитов от России, не веду никаких дел в России, нет никаких действующих и готовящихся деловых сделок", - приводит его слова "Интерфакса".

Трамп также заявил, что с уважением относится к заявлению Москвы об отсутствии у России компромата на него. "Президент Путин и Россия сделали заявление сегодня о том, что эти фальшивые новости, в действительности, и были фальшивыми, они указали, что ничего подобного не происходило", - сказал он.

В конце декабря Дональд Трамп назвал решение Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции Барака Обамы "отличным ходом". "Я всегда знал, что он очень умен", - сказал избранный президент США.

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