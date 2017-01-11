Трамп передаст свой бизнес сыновьям на время президентства
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Дональд Трамп решил передать управление своими фирмами на время президентского срока сыновьям Дональду-младшему и Эрику. Об этом рассказала его юрист Шери Диллон. У избранного президента США не будет доступа к информации о состоянии своих компаний, но он сможет узнавать их финансовый баланс.
Избранный президент США Дональд Трамп передаст бразды правления сотнями своих фирм на время своего президентского срока сыновьям Дональду-младшему и Эрику. Об этом рассказала его юрист Шери Диллон в ходе пресс-конференции избранного президента.
"Еще до 20 января избранный президент США Дональд Трамп передаст свои активы в трастовую компанию. Трамп отойдет от руководства своими активами в Trump Organization и передаст все управление своим сыновьям Дону и Эрику", - приводит ТАСС слова Диллон.
Она добавила, что Трамп откажется от доступа к информации своих компаний. Юрист подчеркнула, что он сможет только узнавать их финансовый баланс.
Диллон отметила, что дочь избранного президента США Иванка Трамп также продаст все свои активы, потому что переезжает в Вашингтон вместе с мужем.
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