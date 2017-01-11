Трамп отказался отвечать на вопросы Buzzfeed и CNN на пресс-конференции

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Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что не будет отвечать на вопросы сотрудников издания Buzzfeed и телеканала CNN. Это произошло после того, как эти СМИ опубликовали материалы о возможных связях миллиардера с российскими властями. Сам Трамп назвал эти статьи "фейковыми новостями".

Избранный президент США Дональд Трамп отказался выслушивать вопросы от корреспондентов издания Buzzfeed и телеканала CNN во время своей пресс-конференции. Видеозапись перепалки появилась в интернете.

"Ваша организация отвратительна. У вас фейковые новости", - заявил он журналистам CNN.

Также он подчеркнул, что Buzzfeed ждут последствия за публикацию компромата на миллиардера.

Ранее портал BuzzFeed опубликовал отчет бывшего агента британской разведки о том, что российские власти в течение пяти лет якобы оказывали поддержку Трампу. Согласно документу, ФСБ шантажировала его компрометирующими данными, которые были собраны во время посещения Москвы в 2013 году. Якобы он в тот раз встречался с местными проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton. Аналогичные данные привел и телеканал CNN со ссылкой на неназванных источников.

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