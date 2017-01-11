Трамп: "кнопки перезагрузки" в отношениях с Россией нет

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Избранный президент США Дональд Трамп в среду провел первую большую пресс-конференцию. Он прокомментировал хакерские атаки на США, скандальные публикации о личной жизни, а также отношения с Москвой. По словам Трампа, "кнопки перезагрузки" нет, отношения между Россией и США либо наладятся, либо нет.

"Утку" про компромат на Трампа, якобы имеющийся у Москвы, сам избранный президент сначала опровергает в Twitter. Затем снова возвращается к этой теме в начале собственной пресс-конференции. Информацию, которую с радостью подхватило CNN, он называл откровенно лживой, передает "ТВ Центр".

"Эту чушь опубликовали, возможно, спецслужбы, возможно средства массовой информации и это большое пятно на их репутации, если и это сделали они. Потому что такую информацию никогда не должен был никто писать, читать и публиковать. Я хотел бы поблагодарить средства массовой информации, которые этого не сделали. Некоторые из них в последние несколько лет со мной плохо обращались. Но, тем не менее, они выступили решительно против этих лживых новостей", - отметил Трамп.

Нестыковок в этой истории и вправду было масса. Информацию о том, что Трамп якобы находясь в Москве, водил в номер проституток, а его советники имели длительные контакты с российскими спецслужбами, сообщил некий бывший сотрудник британской разведки. Эти данные в виде каких-то записок он почему-то передал сначала сенатору Маккейну, между прочим, заклятому другу нашей страны. И уже Маккейн направил копии директору ФБР Джеймсу Коми, который посчитал их "заслуживающими доверия". Как и в случае с кибератаками, насчет которых Трамп тоже в среду высказался.

"Я думаю, что это Россия. Но хакерские атаки совершались и другими людьми и в других странах. Когда мы потеряли 22 миллиона имён из сопутствующих данных, этот скандал сильно не раздували – возможно, это Китай. Хакерские атаки ведутся повсеместно", - заявил Трамп.

А вот для Обамы эти данных оказалось достаточно. Антироссийские санкции он распорядился расширить. Но и этого и показалось мало. В Конгресс уже внесен законопроект, который введет новые, более широкие экономические ограничения для тех, кто инвестирует в экономику России. Трамп же, напротив, не уверен, что столь радикальные меры нужны. С Путиным он обещает быть жестким. Но все же рассчитывает договориться.

"Если Путину нравится Дональд Трамп – я считаю это преимуществом. Я думаю, что Россия нам поможет бороться с ИГИЛ (организация запрещена в России – прим. ред.). Это самая крупная проблема. Послушайте, эта администрация привела к созданию ИГИЛ. И если Путину нравится Трамп – это хорошо. Я не знаю, подружимся ли мы с Владимиром Путиным. Но я надеюсь, надеюсь, что подружимся. Шансы на это хорошие", - указал избранный президент США.

Первые шесть вопросов пресс-конференции Трампа касались России. Уже в конце журналисты снова возвращаются к этой теме. Трамп вновь повторяет, что готов к диалогу с Москвой. Чуть ранее в комитете по иностранным делам на вопросы сенаторов отвечал и, возможно, будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон. И там тоже говорили в основном о нашей стране. По словам Тиллерсона, санкции снимать не надо. За Крым нужно спросить жестче. Но при этом с Москвой необходимо вести открытый диалог.

"Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", - заявил Тиллерсон.

О готовности сотрудничать с учетом взаимных интересов Москва заявляла неоднократно. Но действующая администрация и президент США её как будто не слышали. Сирия в этом плане самый очевидный пример. О ней Обама говорит в прощальной речи, которую он произнес в среду в Чикаго. Этот город он выбирает не случайно. Именно тут он начинал карьеру в качестве политика. И именно тут он её завершает в качестве 44-го президента США. Два срока. Восемь лет у руля, итоги которых он подводит под аплодисменты тысяч сторонников-демократов.

"Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка сможет переломить серьезный экономический спад, перезапустить рост автомобильной промышленности и добиться создания стольких рабочих мест. Если бы я сказал, что мы откроем новую главу отношений с народом Кубы, закроем ядерную программу Ирана и сведем счеты с организатором терактов 11 сентября. Если бы я сказал, что мы добьемся равных прав для однополых пар и обеспечим медицинское страхование для 20 миллионов наших сограждан — вы могли бы сказать, что мы замахиваемся слишком высоко", - сказал Обама.

То, что Обама преподносит как свои достижения, американцы, получается, не оценили. Иначе почему демократка Клинтон все-таки проиграла президентские выборы? Она ведь обещала продолжить курс Обамы. Но победил Трамп, уже заявивший о намерении свернуть часть начатых уходящим президентом реформ и наладить отношения с Россией. О ней Обама тоже упоминает. Но лишь однажды и, разумеется, в контексте угроз.

"Наша демократия окажется под угрозой, если мы будем воспринимать ее как данность. Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, если только мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", - заявил Обама.

Это видимо совет Трампу, до инаугурации которого осталось всего девять дней. Обама же сдает дела, подводя итоги прощальным спичем, который больше всего был похож на телешоу. Проникновенные фразы, радость и слезы на глазах уходящего президента, главным достижением которого многие считают то, что его президентство наконец-то подошло к концу.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, Александр Огордников и Сергей Псурцев, "ТВ Центр".