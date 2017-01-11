Более 100 российских туристов застряли в аэропорту Таиланда

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Российские туристы не могут вылететь из Таиланда в Москву из-за проблем с "перекрещиванием" авиарейсов. Пресс-секретарь РСТ подчеркнула, что в среду таиландские авиационные власти решили запретить вылет чартером туристам, которые прилетели регулярным рейсом. Он отметила, что раньше подобных проблем не возникало и в настоящее время туроператоры активно занимаются данной ситуацией.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила о том, что более сотни российских туристов не могут вылететь из Таиланда в Москву. Она отметила, что это произошло из-за проблем с "перекрещиванием" чартерного и регулярного рейсов.

"Речь идет о туристах двух туроператоров "Корал" и "Пегас". Всего более 100 человек, рейс которых задерживается к настоящему моменту на 3 часа. Руководство туркомпаний сейчас активно занимается решением этой ситуации", - приводит слова Тюриной ТАСС.

Она подчеркнула, что раньше подобных проблем с "перекрещиванием" рейсов не было. По словам Тюриной, в среду авиационные власти Таиланда сообщили перевозчику, что туристы, которые прилетели регулярным рейсом, не смогут вылететь чартерным. Он добавила, что в настоящее время зарегистрированы только те пассажиры, которые прилетели чартерами, а остальные люди ждут решения проблемы.