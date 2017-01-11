В Чечне ликвидированы четверо боевиков

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Сотрудники силовых ведомств во время спецоперации ликвидировали как минимум четверых боевиков на окраине села Цоци-юрт в Курчалоевском районе Чечни. СМИ узнали, что еще одному экстремисту удалось скрыться, однако силовики уже блокировали квадрат, в котором находится член бандгруппы.

В Чечне как минимум четверо боевиков ликвидированы в ходе спецоперации на окраине села Цоци-юрт в Курчалоевском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"В настоящее время спецоперация вступила в завершающую фазу", - отметил собеседник агентства. Отмечается, что личности убитых боевиков устанавливаются.

Между тем, Life сообщает, что один из экстремистов смог скрыться. Тем не менее, сотрудники силовых ведомств уже блокировали квадрат, в котором находится сбежавший член бандгруппы.