Ученые назвали новый вид гиббонов в честь Люка Скайуокера

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Исследователи обнаружили новый вид приматов в тропических лесах Китая. Они решили назвать его хулоком Скайуокера. Отмечается, что ученые придумали такое наименование из-за любви к персонажу из фантастической саги "Звездные войны".

Ученые выявили новый вид гиббонов, которые обитают в юго-западных тропических лесах Китая и назвали его хулоком Скайуокера, что в переводе означает "Движение небес". Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва".

Отмечается, что китайские ученые могли придумать такое наименование из-за своей любви к Люку Скайуокеру, являющимся персонажем известной саги "Звездные войны".

Исследователи выделили этих животных в самостоятельный вид после проведения анализа генома и особенностей физиологии. Выяснилось, что они отличаются от других гиббонов некоторыми отметинами в виде белых колец на морде, а также используют своеобразное пение для общения.

Сообщается, что "Скайуокеры" в основном встречаются в Бангладеше, Индии, Китае и Мьянме. Основную часть времени гиббоны проводят на деревьях и редко спускаются на землю.