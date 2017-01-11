Тиллерсон назвал условия признания Крыма российским

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Воссоединение Крыма с Россией будет признано администрацией избранного президента США Дональда Трампа только в том случае, если будет разработан вариант, устраивающий Украину. Об этом заявил кандидат на пост главы американского Госдепа Рекс Тиллерсон.

Соединенные Штаты признают воссоединение Крыма с Россией только в том случае, если стороны придут к соглашению, которое устроит Украину. Об этом заявил кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате, передает ТАСС.

Ранее Тиллерсон заявил, что у России не было законных прав на возвращение Крыма. Кроме того, миллиардер отметил, что Вашингтон дал "слабый ответ" Москве на ее действия в этом регионе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России. Большинство проголосовавших крымчан поддержало этот шаг. В свою очередь, Украина, США и ряд других стран мира отказались признавать результаты голосования и считают Крым "аннексированным" полуостровом.