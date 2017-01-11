В Испании мужчина открыл стрельбу в супермаркете

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В Испании задержан 35-летний мужчина, который открыл стрельбу в одном из супермаркетов города Оренсе. В результате инцидента никто не пострадал.

Вооруженный ружьем мужчина открыл в среду, 11 января, стрельбу в супермаркете города Оренсе в Галисии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В помещении находились люди, однако никто не пострадал.

Вскоре полиции удалось задержать стрелка. Им оказался психически больной житель Оренсе. Его мотивы сейчас устанавливают следователи.