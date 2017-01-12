Cкончался один из пострадавших при взрыве газа в Саратове

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Пострадавший при взрыве бытового газа в многоэтажке в Саратове скончался в больнице. В настоящее время под наблюдением медиков остаются восемь человек.

В больнице скончался один из пострадавших при взрыве бытового газа в Саратове. Еще восемь человек, в том числе трое детей, остаются в клиниках, куда они поступили накануне с отравлением продуктами горения и ожогами различной степени тяжести, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло на третьем этаже жилого дома. После взрыва бытового газа начался пожар. Пламя охватило квартиры на верхних этажах. Оперативные службы эвакуировали из здания более 70 человек.

В пострадавший дом жильцов не пускают, их разместили в профилактории. Чтобы не допустить мародерства, дом охраняют полицейские. На месте происшествия работают эксперты. С помощью спецоборудования они проверили несущие конструкции и плиты перекрытия. Угрозы обрушения здания нет. Решается вопрос о возможности дальнейшего проживания в квартирах. По мнению местных властей, около 25 квартир не пригодны для жизни.