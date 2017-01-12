Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства
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Последнее сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США набрало рекордное количество лайков - 1,3 миллиона, им поделилось более 600 тысяч пользователей. Твит стал самым популярным за весь период, что Обама возглавлял страну.
Последнее сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США набрало максимальное количество лайков и репостов среди всех записей, опубликованных им в социальной сети за два срока.
"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности создавать изменения, но в ваши", - написал Обама.
Прощальный твит процитировали более 700 тысяч раз. Он набрал рекордное количество лайков – 1,48 миллиона.
Полномочия Барака Обамы как действующего президента США истекают 20 января. В этот день состоится инаугурация Дональда Трампа. Аккаунт президента США, на который подписаны более 13 миллионов человек, перейдет к новому главе государства.
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