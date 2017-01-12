Овечкин набрал 1001 очко в регулярных чемпионатах НХЛ

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Хоккеист сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Питтсбург Пингвинз" набрал 1000-е и 1001-е очко в НХЛ. Он стал четвертым россиянином, которому удалось достичь такого показателя.

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал 1000-е и 1001-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Это произошло в домашней игре против "Питтсбурга", передает ТАСС.

31-летний нападающий открыл счет в матче на 35-й секунде, заработав 1000-е очко в НХЛ. На 29-й минуте встречи россиянин оформил дубль и набрал 1001-е очко. 880 игра Овечкина в Национальной лиге закончилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2. На счету форварда теперь 546 шайб и 455 результативных передач.

Таким образом, Александр Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков в НХЛ. Ранее подобного добивались Сергей Федоров - 1179 очков, Александр Могильный - 1032 и Алексей Ковалев – 1029. За всю историю НХЛ только 84 игрока достигли отметки в 1000 очков. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 2857 очков.

Александр Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Нападающий удостоен таких званий, как трёхкратный чемпион мира в составе сборной России, шестикратный лауреат "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, обладатель Президентского Кубка в составе "Вашингтона" и кубка Гагарина в составе "Динамо". Он стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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