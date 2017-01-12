Уничтоженные в Чечне боевики были связаны с ИГ

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Боевики, уничтоженные в последние дни в Чечне, была тесно связана с запрещенным в России "Исламским государством". Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В Чечне в ходе спецоперации уничтожены четыре боевика, одного из членов банды удалось задержать. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, который лично руководил спецоперацией, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что участники бандформирований готовили серию резонансных терактов на территории Чечни.

Еще одному преступнику из-за темного времени суток удалось скрыться. Сейчас он обнаружен и с рассветом операция по его поимке продолжится. Во время перестрелки погиб сотрудник правоохранительных органов.

За последние два дня не территории Чечни обезврежены несколько десятков боевиков и их пособников. Изъяты большое количество оружия и боеприпасов. Рамзан Кадыров заявил, что бандиты имели тесные связи с террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в России и других странах.