Мощный циклон парализовал Магадан

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На Магадан обрушился мощный циклон — отменены занятия для школьников младших классов, прервано морское и воздушное сообщение.

Магаданская область сегодня во власти мощного циклона. В некоторых районах порывы ветра достигают 24 метров в секунду, ситуация осложняется сильной метелью. В Магадане отменены занятия для школьников младших классов, передает "ТВ Центр".

МЧС рекомендует жителям не выходить на улицу. Возможны падения рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Из-за ограниченной видимости закрыто движение на трассе Магадан - Балаганное - Талон. Там дежурят мобильные группы спасателей, на машинах высокой проходимости, которые могут использоваться как пункты обогрева.

Из-за штормового предупреждения в магаданском порту приостановлена разгрузка судов и временно запрещена работа высотных кранов.