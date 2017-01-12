В Москве угнали две иномарки стоимостью около 7 млн рублей

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Неизвестные украли две иномарки Scania на юго-востоке Москвы. Материальный ущерб от действий преступников оценили в семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Сотрудники полиции ищут неизвестных, угнавших два автомобиля марки Scania стоимостью более семи миллионов рублей, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Сообщение о краже поступило по адресу: улица Пруд-Ключики, дом 12, корпус "А". Материальный ущерб, по данным полиции, составил около семи миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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