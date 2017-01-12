Эксперты исключили версию теракта на борту Ту-154

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Следователи исключили версию теракта на борту самолета Ту-154, разбившегося в акватории Черного моря 25 декабря. Эксперты изучили багаж, кресла и обломки внутренней части фюзеляжа самолета на наличие взрывчатых веществ. Кроме того, специалисты обследовали сквозные отверстия в обшивке воздушного судна.

Версия теракта на борту самолета Ту-154, рухнувшего в акватории Черного моря 25 декабря, исключена. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на выводы экспертов-взрывотехников.

Специалисты завершили изучение багажа, кресел и внутренней обшивки самолета на наличие следов взрывчатки. Эксперты также исследовали специфику повреждений конструкции воздушного судна, сквозные отверстия в деталях фюзеляжа. Кроме того, как взрывотехники, так и судебные медики искали поражающие элементы, которые могли остаться в салоне самолета после взрыва бомбы.

Источник издания заверил, что ни одного даже косвенного фактора, указывающего на теракт либо обстрел с земли, не обнаружено. Таким образом, в настоящее время следователи сосредоточились на версии об ошибке экипажа.

Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря в акватории Черного моря. Борт Минобороны направлялся в Сирию. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них участники ансамбля имени Александрова, журналисты и правозащитник Елизавета Глинка, известная, как доктор Лиза.

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