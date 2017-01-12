Медведев выступит в четверг на пленарном заседании Гайдаровского форума

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На площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте с 12 по 14 января проходит восьмой ежегодный Гайдаровский форум. В первый день работы в рамках форума пройдет пленарное заседание "Россия и мир: выбор приоритетов", в ходе которого выступит премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Москве открылся восьмой по счету Гайдаровский форум, передает ТАСС. Он пройдет на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте с 12 по 14 января.

В работе первой крупной экономической дискуссии в этом году примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава кабмина выступит на пленарном заседании, озаглавленном "Россия и мир: выбор приоритетов", а также встретится с представителями экспертного сообщества.

В настоящее время проходит деловой завтрак "25 лет в пути: иностранные инвестиции в социально-экономическое развитие России".

Уже известно, что в конференции примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Ольга Голодец, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, ведущие российские и международные эксперты, а также представители бизнес-сообщества.

С докладом на форуме выступит председатель правления JP Morgan Chase, экс-председатель Банка Израиля Якоб Френкель. Также со специальными докладами выступят вице-премьер Ольга Голодец, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер, президент Королевского института международных стратегических и исследований Испании Эмилио Ламо де Эспиноса.

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