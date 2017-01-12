Американская разведка открестилась от "компромата" на Трампа

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Доклад о якобы имеющемся у России компромате на Дональда Трампа был составлен частной охранной компанией, а не спецслужбами. Более того, разведка США не подтверждает достоверность изложенных в документе сведений и считает подобные истории угрозой национальной безопасности.

Американская разведка опровергла свою причастность к докладу о якобы имеющихся у России компрометирующих материалов на избранного президента США Дональда Трампа. Как заявил директор национальной разведки Джеймс Клэппер, документ был составлен частной охранной компанией, а не спецслужбами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"[Доклад] в последние месяцы широко разошелся в СМИ, среди членов Конгресса, сотрудников его аппарата, даже еще до того, как разведсообществу стало о нем известно. Я подчеркнул, что этот документ не составлялся американской разведкой и я не считаю, что эта утечка исходила от разведсообщества", - сказал Клэппер.

Он отметил, что спецслужбы не подтверждают достоверность изложенных в докладе сведений и не строят никаких предположений на них. Кроме того, документ Клэппер обсуждал и с самим Дональдом Трампом. По его словам, они согласились с тем, что подобные слухи "наносят вред национальной безопасности".

Ранее портал BuzzFeed опубликовал отчет бывшего агента британской разведки о том, что российские власти в течение пяти лет якобы оказывали поддержку Трампу. Согласно документу, ФСБ шантажировала его компрометирующими данными, которые были собраны во время посещения Москвы в 2013 году. Якобы он в тот раз встречался с местными проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton. Аналогичные данные привел и телеканал CNN со ссылкой на неназванных источников.

Автором "сенсационного доклада" является бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сейчас Стил является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая специализируется на сборе разведывательной информации.