Москвич в ходе ссоры зарезал друга

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На севере Москвы ссора между товарищами завершилась поножовщиной. В результате инцидента один человек погиб.

Конфликт между двумя приятелями на Дубнинской улице в Москве завершился поножовщиной. Как установили правоохранители, первым нож в руки взял 26-летний мужчина. Он нанес ранение своему 36-летнему товарищу, тот в ответ изрезал соперника, передает РИАМО.

В итоге 26-летний москвич скончался до приезда медиков. Правоохранители нашли на теле убитого множественные ножевые ранения, в том числе головы, шеи, и рук.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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