На Камчатке скорая не успела к пациенту из-за перекрывшей проезд автоледи

Теги: автомобиль камчатка Происшествие смерть врач медицина

В Петропавловске-Камчатском из-за перекрывшего проезд автомобиля скорая помощь не успела на вызов к пациенту. 21-летний молодой человек умер. По данному факту проводится доследственная проверка. Медики заявили, что могли приехать на вызов за три минуты, однако потеряли 10 минут из-за автохамов.

В Петропавловске-Камчатском скорая помощь не смогла вовремя приехать к пациенту из-за загородившего дорогу автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Камчатскому краю.

Как сообщили в СК, пациент, ожидавший медицинской помощи, умер. По данному факту проводится доследственная проверка. По данным следствия, 21-летний молодой человек вместе со своим братом находился в квартире. Затем ему стало плохо, и его брат вызвал скорую.

"Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи", - отметили в СК.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, для определения причины смерти молодого человека назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям медиков.

В то же время городская станция скорой помощи в официальном обращении сообщила, что врачи добрались до места вызова за три минуты, и еще 10 минут потратили на то, чтобы автохулиганы пропустили машину. Согласно обращению, водитель перекрывшего дорогу автомобиля не реагировала на просьбу медицинской бригады освободить проезд.

"Пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот. Свидетелями этого безобразного происшествия стали жильцы дома. Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через три минуты, потеряли около 10 минут, столь важных для спасения человеческой жизни", - приводит официальное сообщение ТАСС.

Исполняющая обязанности заместителя главврача станции скорой помощи Галина Куликова полагает, что шанс выжить у молодого человека был.

"Шанс был. Первые шесть минут сердце может среагировать на адреналин, то есть забиться. Поэтому они и мчались и летели, чтобы успеть в эти первые минуты", - сказала она.

Заявление водителя скорой помощи и данные с его видеорегистратора уже изучают в ГИБДД. Однако, максимум, что грозит автохамам – штраф в 500 рублей либо лишение прав на три месяца.

"Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев", - отметил источник в камчатском ГИБДД.

Читайте также:

Москвич в ходе ссоры зарезал друга

В Москве угнали две иномарки стоимостью около 7 млн рублей

Cкончался один из пострадавших при взрыве газа в Саратове